Податки від туризму в Україні протягом року впали на третину 

Надходження до державного бюджету від туристичної галузі впродовж трьох кварталів року скоротились майже на 34%, порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це йдеться у даних, опублікованих головою Державного агентства з розвитку туризму Мар’яною Олеськів.

"Загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за дев’ять місяців поточного року скоротилася на 28%", – зазначає Олеськів.

Цього року найбільше податків сплатили готелі – майже 673 млн грн, що на 35% менше порівняно з таким же періодом у 2021 році.

Також на 32% зменшилась частка сплаченого податку від діяльності туристичних операторів – до 125 млн грн з 184 млн грн торік.

Також на 5% зменшились податкові надходження від діяльності туристичних агентств.

Натомість зростання розміру сплаченого податку за дев’ять місяців 2022 року продемонстрували:

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Львівська (197 млн проти минулорічних 151 млн);

Івано-Франківська (136 млн – проти майже 104 млн);

Київська (120 млн – проти майже 89 млн) області.

Значний спад податкових надходжень зафіксували у Києві та Одеській області – на 43% та 78% відповідно.

За 11 місяців цього року кордон України перетнули понад 2 млн іноземців, що фактично вдвічі менше, ніж минулого року.

ДАРТ

Економічна правда