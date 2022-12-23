Податки від туризму в Україні протягом року впали на третину
Надходження до державного бюджету від туристичної галузі впродовж трьох кварталів року скоротились майже на 34%, порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це йдеться у даних, опублікованих головою Державного агентства з розвитку туризму Мар’яною Олеськів.
"Загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за дев’ять місяців поточного року скоротилася на 28%", – зазначає Олеськів.
Цього року найбільше податків сплатили готелі – майже 673 млн грн, що на 35% менше порівняно з таким же періодом у 2021 році.
Також на 32% зменшилась частка сплаченого податку від діяльності туристичних операторів – до 125 млн грн з 184 млн грн торік.
Також на 5% зменшились податкові надходження від діяльності туристичних агентств.
Натомість зростання розміру сплаченого податку за дев’ять місяців 2022 року продемонстрували:
- Львівська (197 млн проти минулорічних 151 млн);
- Івано-Франківська (136 млн – проти майже 104 млн);
- Київська (120 млн – проти майже 89 млн) області.
Значний спад податкових надходжень зафіксували у Києві та Одеській області – на 43% та 78% відповідно.
За 11 місяців цього року кордон України перетнули понад 2 млн іноземців, що фактично вдвічі менше, ніж минулого року.
Економічна правда