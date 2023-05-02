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Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією

Вівторок, 2 травня 2023, 17:28 - Анастасія Жарикова

Верховна Рада на засіданні в вівторок, 2 травня, припинила дію угоди між урядами України та Сирії про торговельне, економічне і технічне співробітництво.

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Запропонований урядом законопроєкт було підтримано в цілому. За проголосували 268 народних депутатів.

Дію угоди було припинено через докорінну зміну обставин, зокрема у зв’язку з підтримкою з боку Уряду Сирійської Арабської Республіки російської збройної агресії проти України та розрив дипломатичних відносин з країною.

Угода була підписана 21 квітня 2002 року у м. Дамаск та ратифікована  у лютому 2003 року.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 7 квітня, підтримав винесення на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.

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