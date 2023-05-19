Ціни на пшеницю впали після продовження "зернової угоди"

Світові ціни на пшеницю впали після офіційних домовленостей про продовження чорноморської "зернової ініціативи", яка дозволяє експортувати агропродукцію з українських портів.

Про це повідомляє CNN.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі в четвер впали на 2% до 6,12 дол за бушель. Відтак, ціни впали на 23% з початку року та на 57% з моменту досягнення історичного максимуму в 14,30 доларів за бушель у березні минулого року.

"Ці угоди мають значення для глобальної продовольчої безпеки", – заявив журналістам у середу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Зернова угода, вперше підписана в липні 2022 року, мала закінчитися в четвер, але українські, турецькі та російські чиновники заявили в середу, що її буде продовжено ще на два місяці.

Нагадаємо:

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

У "зерновій угоді" не передбачено задоволення будь-яких потреб РФ, а ініційовані Росією питання роботи аміакопроводу та зняття санкцій із російських банків наразі дискутуються окремо.