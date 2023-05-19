Нова Пошта відновила роботу мобільного застосунку після збою
П'ятниця, 19 травня 2023, 09:00 -
Компанія Нова Пошта відновила роботу мобільного застосунку та сервісу авторизації після збою, який стався у четвер.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Тепер користувачі знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти їх через поштомати.
У відділеннях також доступні усі сервіси. Клієнти можуть оплатити поштові послуги карткою та готівкою, отримати грошовий переказів, оформити посилку у кредит тощо.
Сплачувати посилки кур’єру також можна усіма способами оплати.
Нагадуємо:
Оператор експрес-доставки "Нова пошта" через технічний збій тимчасово не надає послуги в застосунку, також недоступною є доставка відправлень у поштомати.