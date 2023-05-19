Нова Пошта відновила роботу мобільного застосунку після збою

Компанія Нова Пошта відновила роботу мобільного застосунку та сервісу авторизації після збою, який стався у четвер.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер користувачі знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти їх через поштомати.

У відділеннях також доступні усі сервіси. Клієнти можуть оплатити поштові послуги карткою та готівкою, отримати грошовий переказів, оформити посилку у кредит тощо.

Сплачувати посилки кур’єру також можна усіма способами оплати.

Нагадуємо:

Оператор експрес-доставки "Нова пошта" через технічний збій тимчасово не надає послуги в застосунку, також недоступною є доставка відправлень у поштомати.