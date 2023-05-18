Україна подаватиме дані до бази даних статистики доходів ОЕСР

Україна стала 121-ю країною, яка подає інформацію до бази даних статистики доходів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У Мінфіні кажуть, що податкові та неподаткові надходження до бюджетів усіх рівнів в України класифіковані відповідно до категорій доходів ОЕСР та стандартного шаблону з 2012 року і до 2021 року.

Зокрема, дані містять співвідношення різних категорій податків до ВВП, до загальної суми надходжень. База даних знаходиться за посиланням. Інформація щороку буде оновлюватися відповідними даними за попередній рік.

"Глобальна база доходів надає зіставні дані про рівні оподаткування, податкову структуру та зміни у надходженнях від окремих податків у часі для переважної більшості країн світу", – пояснили у міністерстві та зауважили, що база даних ОЕСР є найбільшим відкритим джерелом даних про доходи країн.

Відомство зауважує, що база даних про доходи є важливою для проведення податкової політики та в питаннях міжнародного співробітництва, а також взаємного навчання з мобілізації внутрішніх доходів.

Нагадуємо:

Офіс Організації економічного співробітництва та розвитку розпочав свою роботу в Києві з 1 березня та працюватиме орієнтовно до 2026 року. Основним завданням офісу буде координація спільної роботи за напрямком відбудови України.