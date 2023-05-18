Польща будує автомобільний пропускний пункт на кордоні з Україною: коли запрацює

Польська сторона будує постійний пункт пропуску на кордоні з Україною та планує запустити його у спільному режимі на початку 2024 року – зараз він працює у тимчасовому режимі.

Про це йдеться у статті ЕП.

Пропускний пункт "Нижанковичі – Мальховіце" запустили у лютому цього року. Зараз він працює у "тимчасовому" режимі та пропускає лише пусті вантажівки, що вже дозволило розвантажити сусідни пункти пропуску. Виглядає такий пункт як модульний будинок з бетонною дорогою.

Проте тим часом поляки на своїй стороні будують постійний пункт, який дозволить пропускати вантажівки вагою до 7,5 тонн. Такі автівки є відносно невеликими, проте ними переважно користуються експортери продукції з великою доданою вартістю – продовольчих товарів таких як м’ясо, молочна продукція, електроніка.

Будівництво планують закінчити до кінця 2023 року, а в першому кварталі наступного ним поїдуть автівки.

Крім того, Україна разом із партнерами розглядає будівництво нових пунктів пропуску на пріоритетних напрямках – Польща та Румунія, адже ці кордони є найбільш завантаженими.

"У нас є точки, де ми теоретично можемо побудувати пункти пропуску, але нам потрібно проаналізувати, скільки це буде коштувати, що це дасть в частині вантажу та пасажирів. Якщо будуть відкриватися нові пункти пропуску, вони скоріші за все будуть невеликі, пасажирські", – розповів Деркач.

Такі пункти легше будувати, і при цьому вони допоможуть розвантажити великі пропуски для вантажівок.

Детальніше в статті: Розбудова кордону йде повним ходом. Як Україна нарощує експорт суходолом

Нагадуємо:

Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею з понеділка, 13 лютого, розпочне роботу для пропуску транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.