Україна хоче запровадити спільний контроль на кордоні ще з двома країнами: як працюватиме

Мінвідновлення ініціюватиме підписання Угоди про спільний контроль на автомобільних пунктах пропуску з Угорщиною та Словаччиною, торік перемовини щодо проєкту розпочали з Польщею.

Про це йдеться в статті ЕП.

За словами заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача, домовленість з Польщею, хоч і затягнулась, вже знаходиться на етапі фіналізації.

Де-факто декілька спільних пунктів пропуску вже працюють на території Польщі, наприклад, "Угринів", "Грушів" та "Смільниця". Угода дозволить створювати нові.

Механізм спільного контролю працюватиме так: на кордоні український прикордонник пропускає автівку на територію польського пункту, де перевірки проводяться спільно українськими та польськими представниками. При цьому українського пункту пропуску взагалі немає.

"Це вдвічі пришвидшує процес, бо вже не треба їздити з одного місця до іншого. І це знімає навантаження на бюджет, адже не потрібно будувати пункт пропуску на українській стороні. І це важливо з позиції євроінтеграції", – пояснив Деркач.

Детальніше в статті: Розбудова кордону йде повним ходом. Як Україна нарощує експорт суходолом

Нагадуємо:

У листопаді делегації України та Польщі розпочали у Варшаві перший раунд переговорів щодо спільного митного та прикордонного контролю.