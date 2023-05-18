Засновниця стартапу Theranos почне відбувати тюремний термін 30 травня

Засновниця Theranos Елізабет Голмс, засуджена до 11 років і 3 місяців ув'язнення за шахрайство і обман інвесторів свого стартапу з тестування крові, який зазнав краху, почне відбувати тюремний термін з 30 травня.

Про це пише Reuters.

Окружний суддя суду в Каліфорнії Едвард Давіла призначив у середу дату, коли 39-річна Голмс почне відбувати 11 тюремний термін.

"Голмс стала відомою після того, як заявила, що невеликі апарати Theranos можуть проводити безліч діагностичних тестів, використовуючи лише кілька крапель крові. Минулого року її визнали винною у шахрайстві.

Вона звернулася до 9-го окружного апеляційного суду США з проханням призупинити виконання вироку 25 квітня, за два дні до того, як вона повинна була з'явитися до в'язниці. У вівторок суд відхилив це прохання", - пише агентство.

Суддя Давіла раніше відкинув її аргумент про те, що апеляція, ймовірно, призведе до нового судового розгляду, що є порогом для того, щоб вона могла залишитися на волі під заставу.

Прокурори заявили під час судового процесу, що Голмс спотворила інформацію про технології та фінанси Theranos. Голмс дала свідчення на свій захист, заявивши, що на той момент вона вважала свої твердження правдивими.

Співвідповідач Голмс, колишній президент Theranos Рамеш "Санні" Балвані, був визнаний винним в обмані інвесторів і пацієнтів Theranos на окремому судовому процесі і засуджений до 12 років і 11 місяців ув'язнення.

Балвані почав відбувати покарання 20 квітня, після того, як Давіла і 9-й окружний суд відхилили його прохання залишитись на волі під заставу під час апеляції.

Forbes назвав Холмс наймолодшою жінкою-самостійним мільярдером у світі в 2014 році, коли їй було 30 років, а її частка в Theranos коштувала 4,5 мільярда доларів. Theranos зазнала краху після того, як у 2015 році у Wall Street Journal з'явилася серія статей, що ставили під сумнів її технологію.

Нагадаємо:

У листопаді 2022 року суд у Сан-Хосе, Каліфорнія (США) засудив засновницю Theranos Елізабет Голмс до 11 років і трьох місяців тюремного ув'язнення за обман інвесторів щодо її нині неіснуючого стартапу з тестування крові, який колись оцінювався в 9 мільярдів доларів.

Читайте детальніше про історію Theranos у статті ЕП: Суд вирішить долю засновниці Theranos. Як Елізабет Голмс стала мільярдеркою на "поганій крові"

Економічна правда