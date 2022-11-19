Засновницю стартапу Theranos засудили в США до 11 років в'язниці за шахрайство

Засновниця Theranos Елізабет Голмс прибуває на суд, де їй оголосили вирок Reuters

Суд у Сан-Хосе, Каліфорнія (США) засудив засновницю Theranos Елізабет Голмс до 11 років і трьох місяців тюремного ув'язнення за обман інвесторів щодо її нині неіснуючого стартапу з тестування крові, який колись оцінювався в 9 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

Окружний суддя США Едвард Давіла засудив Голмс за трьома пунктами звинувачення в шахрайстві з інвесторами і одним пунктом звинувачення в змові. Присяжні визнали 38-річну Голмс винною в січні після судового розгляду, який тривав три місяці.

Очікується, що її адвокати проситимуть суддю дозволити їй залишитися на волі під заставу на час розгляду апеляції.

Помічник прокурора США Джефф Шенк сказав судді перед винесенням вироку, що 15-річний термін ув'язнення буде "заявою про те, що мета не виправдовує засоби".

Натомість адвокат Голмс Кевін Дауні закликав на слуханнях до поблажливості до своєї клієнтки, заявивши, що "на відміну від людини, яка скоїла "великий злочин", вона не була мотивована жадібністю".

Голмс просила більш м'який вирок - 18 місяців домашнього ув'язнення з подальшими громадськими роботами, закликаючи суддю не робити з неї "мученицю громадської пристрасті".

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Прокурори заявили на суді, що Голмс спотворила інформацію про технології та фінанси Theranos, в тому числі, стверджуючи, що її мініатюрна машина для аналізу крові здатна проводити безліч тестів з декількох крапель крові.

"Компанія таємно покладалася на звичайні машини інших компаній для проведення тестів пацієнтів", - заявили прокурори.

Напередодні винесення вироку прокурори заявили, що 15-річний термін ув'язнення необхідний, щоб утримати Голмс та інших від шахрайства.

За їх словами, її злочини "завдали шкоди довірі і чесності", на які спирається стартап-економіка Кремнієвої долини.

Колись оцінена в 9 мільярдів доларів, компанія Theranos ообіцяла зробити революцію в аналізах крові.

Forbes назвав Голмс наймолодшою в світі жінкою-мільярдером в 2014 році, коли їй було 30 років і її частка в Theranos коштувала 4,5 мільярда доларів.

Але стартап зазнав краху після серії статей в Wall Street Journal в 2015 році, які поставили під сумнів успішність технології.

На суді прокурори заявили, що Голмс займалася шахрайством, брешучи інвесторам про технології та фінанси Theranos, замість того, щоб допустити крах компанії.

Підприємиця на свій захист заявила, що на той момент вважала свої заяви точними. "Я відчула глибокий сором за те, через що пройшли люди, тому що я їх підвела", - сказала вона.

Хоча її визнали винною за чотирма пунктами, Голмс була виправдана за чотирма іншими пунктами, в яких стверджувалося, що вона обманювала пацієнтів, які платили за тести Theranos.

Голмс може оскаржити ці рішення і свій вирок у 9-му окружному апеляційному суді США. Вона має 14 днів на оскарження вироку.

Читайте детальніше про історію Theranos у статті ЕП: Суд вирішить долю засновниці Theranos. Як Елізабет Голмс стала мільярдеркою на "поганій крові"

Економічна правда