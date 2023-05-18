Агрохолдинг МХП у І кварталі одержав майже 50 мільйонів доларів чистого прибутку

Український агрохолдинг МХП у першому кварталі 2023 року одержав 49,07 мільйона доларів чистого прибутку, торік І квартал компанія завершила із чистим збитком 108,25 мільйона доларів.

Про це йдеться в квартальному звіті агрохолдингу на Лондонській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

Виручка МХП збільшилася на 34,7% - до 745,60 млн дол, валовий прибуток - на 60,8%, до 143,56 млн дол, операційний прибуток - у 9,7 раза, до 83,99 млн дол.

Показник EBITDA у першому кварталі цього року становив 124 млн дол порівняно з 50 млн дол у першому та 138 млн дол - у четвертому кварталі минулого року.

"МХП повідомляє про хороші операційні та фінансові результати за перший квартал 2023 року завдяки високому попиту, позитивній динаміці цін і мінімальній перерві у виробництві в результаті величезного обсягу роботи, виконаної командою МХП із початку війни", - наголошується в документі.

У МХП додали, що на операційні та фінансові результати в першому кварталі 2022 року більш серйозно вплинули збої на ранніх етапах війни. "Нарезультати наступних періодів цього року знову можуть негативно вплинути проблеми, пов'язані з війною, які не перебувають під контролем МХП.

Нагадуємо:

Найбільші за виручкою в 2022 році компанії прямо або опосередковано контролюються державою або входять до фінансово-промислових груп, також серед них є частка компаній, пов’язаних з країною-агресором.