В Угорщині відновили пошкоджену ділянку залізниці: розклад потягів з України

В Угорщині відновили рух раніше пошкодженою внаслідок аварії залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою, безпересадкові вагони Київ — Будапешт — Відень будуть курсувати по звичних розкладаз руху.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Рух вагонів відбуватиметься за графіком:

відправлення з Києва о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

у зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 - 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Також до звичного графіку зі збереженням усіх пересадок повертається поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень — Захонь з вагоном Відень — Чоп:

відправлення з Відня о о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28;

зворотно відправлення з Чопа о о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Поїзди сполученням Будапешт — Дебрецен — Мукачево прямують звичним розкладом та маршрутом без необхідності пересадки на автобусний шатл для обʼїзду пошкодженої ділянки.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що на угорській залізниці вантажний поїзд зійшов з рейок, внаслідок чого потяги Укрзалізниці з Відня до Києва затримуються на 6 годин.