Експорт російської нафти зріс до максимуму після вторгнення, але доходи впали на 27% – МЕА

У квітні Росія експортувала більше нафти, ніж за будь-який місяць з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, причому майже 80 відсотків поставок сирої нафти припадає на Китай та Індію.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Financial Times.

У квітні експорт російської нафти зріс ще на 50 тис барелів на добу до максимального рівня після вторгнення - 8,3 млн барелів на добу, що значно перевищує середні показники у 7,7 млн барелів на добу та 7,5 млн барелів на добу у 2022 та 2021 роках відповідно.

"Зростання поставок відображає успіх Москви в пошуку як нових покупців для своєї нафти, оскільки Європа заблокувала імпорт, так і нових суден після обмеження її доступу до західних морських шляхів.

Відтоді, як Захід вперше пригрозив Росії санкціями минулого року, Москва співпрацює зі зростаючою кількістю маловідомих торгових компаній і власників танкерів, щоб розробити нові системи для транспортування своєї нафти", - пише FT.

"Росія, здається, не має особливих проблем з пошуком охочих покупців для своєї нафти і нафтопродуктів", - йдеться в щомісячному звіті МЕА, опублікованому у вівторок.

Наразі ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти Росії з моменту її вторгнення в Україну минулого року. Лише ЄС запровадив санкції проти 1 473 російських фізичних та 207 юридичних осіб, а також заморозив 21,5 млрд євро російських активів.

Однак ці заходи були розроблені таким чином, щоб дозволити російській нафті продовжувати надходити до країн за межами ЄС. Результатом стала одна з найбільших в історії змін у товарних потоках: за останні 12 місяців Росія перенаправила мільйони барелів нафти на день з Європи в Азію.

Незважаючи на те, що Росія відвантажила більше нафти, ніж у квітні 2022 року, за оцінками МЕА, щомісячні доходи від експорту нафти були на 27 відсотків нижчими, ніж торік, частково через зниження світових цін на енергоносії.

Російська нафта також торгується з дисконтом до світових цін через запроваджене "Великою сімкою" обмеження на дозволений російський експорт нафти і нафтопродуктів, яке було введено в грудні і лютому відповідно.

Нагадаємо:

Поставки російської нафти на міжнародні ринки продовжують зростати, незважаючи на те, що країна наполягає на скороченні видобутку - обсяги вивезення нафти танкерами зросли на 10% з початку квітня.

Економічна правда