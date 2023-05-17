Українці цьогоріч подали майже 170 тисяч податкових декларацій

За час кампанії декларування доходів українці подали 169.9 тисяч декларацій про майновий стан і доходи.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Сума задекларованого доходу становить 114,4 мільярда гривень.

"риріст до факту минулого року – 16,2 млрд грн, або 116,5 відсотка", - додали в ДПС.

Податкові зобов’язання до сплати в бюджет з податку на доходи фізичних осіб громадянами визначені у сумі 2,7 млрд грн.

Задекларовані податкові зобов’язання з військового збору становлять 0,5 млрд гривень.

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції роз'яснило питання необхідності декларування отриманої допомоги від міжнародних організацій та інших держав.