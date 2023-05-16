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Індія та Росія розраховуються в рупіях за деякі види ненафтової торгівлі – Reuters

Вівторок, 16 травня 2023, 15:47 - Олексій Павлиш

Індія і Росія з початку цього року здійснюють розрахунки в рупіях за частину своєї ненафтової торгівлі.

Про це заявив високопосадовець державного індійського банку UCO Bank, який бере участь у цих операціях, пише Reuters.

Минулого року Резервний банк Індії оголосив про створення механізму розрахунків у рупіях для зовнішньої торгівлі, спрямованого на інтернаціоналізацію її використання.

Росія також прагне здійснювати більше торгівлі в "національних валютах і валютах дружніх країн", як заявив у квітні її віце-прем'єр-міністр Денис Мантуров, щоб зменшити свою залежність від доларів США після санкцій через війну в Україні.

Наразі російський "Газпромбанк" є єдиним іноземним банком, який відкрив спеціальний рупійний рахунок в UCO Bank, повідомив агентству Reuters виконавчий директор UCO Сома Шанкара Прасад.

За словами Прасада, UCO отримав запити від інших іноземних банків, у тому числі з Росії, на відкриття спеціальних рахунків.

"З січня відбулося близько 19-20 транзакцій (в рупіях)... Всі ці транзакції були індійським експортом до Росії", - сказав він.

Прасад сказав, що Росія платить індійським експортерам в рупіях з платежів, отриманих на рупійний рахунок "Газпромбанку", за "пару" транзакцій з індійськими імпортерами, в тому числі за придбання індійським покупцем обладнання для вимірювання забруднення.

"Ми раді, що почалася двостороння торгівля в рупіях. Вона знаходиться на дуже ранній стадії зародження, і ми сподіваємося, що вона набиратиме обертів", - сказав він, додавши, що якщо обидві сторони захочуть, торгівля нафтою може бути підпорядкована рупійному механізму після того, як він буде повністю встановлений і протестований.

І "Газпромбанк", і Міністерство торгівлі та промисловості Росії не відразу відповіли на запити про коментарі.

Раніше цього місяця агентство Reuters повідомило, що Індія та Росія призупинили переговори щодо врегулювання торгівлі в рупіях, оскільки торговельний баланс змістився на користь Москви через різке зростання імпорту російської нафти в Нью-Делі.

Річний товарообіг Індії з Росією за фінансовий рік, що закінчився 31 березня, збільшився більш ніж утричі - до 44,4 мільярда доларів з 13,1 мільярда доларів роком раніше.

За даними, отриманими з торгових джерел, Росія вперше випередила Ірак як найбільший постачальник нафти до Індії у 2022/23 році.

Щоб виправити цей торговий дисбаланс, Росія хоче розширити поставки з Індії, такі як імпорт машин, компонентів та обладнання для дорожнього будівництва, хімікатів та фармацевтичних препаратів, заявив у квітні Мантуров.

Мантуров також заявив, що країни ведуть переговори про укладення угоди про вільну торгівлю та двосторонньої інвестиційної угоди.

Економічна правда

Індія Росія валюта торгівля
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