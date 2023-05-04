Індія та РФ призупиняють переговори щодо врегулювання торгівлі в рупіях – ЗМІ

Індія і Росія призупинили зусилля з врегулювання двосторонньої торгівлі рупіями після того, як за кілька місяців переговорів не змогли переконати Москву зберегти рупії в своїй скарбниці.

Про це пише Reuters із посиланням на 2 індійських урядовців та джерело, яке безпосередньо знайоме з цим питанням.

"Це стало б серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевої нафти і вугілля з Росії, які очікували на постійний механізм оплати в рупіях, що допоможе знизити витрати на конвертацію валюти.

Зважаючи на великий торговельний розрив на користь Росії, Москва вважає, що в разі створення такого механізму вона матиме щорічний надлишок рупій у розмірі понад 40 мільярдів доларів, і вважає, що накопичення рупій "небажане", заявив агентству Reuters індійський урядовець, який не побажав називати своє ім'я", - йдеться у статті.

Міністерство фінансів Індії, Центральний резервний банк Індії та російська влада не відразу відповіли на запити агентства про коментарі.

Рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів також становить лише близько 2%, і ці фактори зменшують необхідність для інших країн утримувати рупії, пояснює видання.

Індія почала вивчати механізм розрахунків з Росією в рупіях невдовзі після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року, але про жодну угоду, укладену в рупіях, не повідомлялося. Більшість торгівлі здійснюється в доларах, але дедалі більше в інших валютах, таких як дирхам ОАЕ.

Обидві сторони говорили про сприяння торгівлі в місцевих валютах, але ці домовленості не були формалізовані.

За словами другого індійського урядовця, який брав участь у переговорах, Росії некомфортно тримати рупії і вона хоче, щоб їй платили в китайських юанях або інших валютах.

"Ми більше не хочемо проштовхувати розрахунки в рупіях, цей механізм просто не працює. Індія зробила все можливе, щоб змусити його працювати, але це не допомогло", - сказало третє джерело, яке безпосередньо обізнане з розвитком подій.

За словами іншого індійського урядовця, з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року до 5 квітня імпорт Індії з Росії зріс до $51,3 млрд з $10,6 млрд за аналогічний період минулого року.

Економічна правда