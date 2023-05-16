Через ремонти на електростанціях зменшився доступний обсяг потужності – "Укренерго"

Нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Через ремонти на елеткростанціях зменшився доступний обсяг потужності та резервів.

Про це заявили в "Укренерго".

Водночас у прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів у понеділок була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі, що здійснює видачу потужності електростанції на сході країни.

"Ремонтні бригади "Укренерго" вже розпочали відновлювані роботи. Також у прифронтових областях під постійними обстрілами ворога знаходяться мережі обленерго", - йдеться у повідомленні.

В енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, пояснили в держкомпанії.

"Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", - додали в "Укренерго".

При цьому наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.

"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен з вас, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19.00 до 22.00. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

Уночі росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Сили ППО спрацювали успішно - влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

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Економічна правда