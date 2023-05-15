Фонд гарантування з початку війни інвестував в облігації понад 21 мільярд
З початку великої війни Фонд гарантування вкладів фізичних осіб інвестував в облігації понад 21 мільярд гривень вільних коштів.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зокрема, в травні ФГВФО придбав облігацій ще на 599,7 млн грн з дохідністю 18,5% річних.
У Фонді нагадали, що інвестування тимчасово вільних коштів в державні цінні папери України передбачено законодавством.
"На сьогодні Фонд має цілком достатній ресурс для виконання своїх функцій. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення ми виплатили вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 7,5 млрд грн гарантованих виплат. Крім того, розрахунки з кредиторами таких банків за цей час склали 6,3 млрд грн", - зазначила фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.
Нагадуємо:
Фонд гарантування вкладів фізосіб заявив, що майже повністю відшкодував кошти вкладникам банку "Січ" та "Мегабанку".