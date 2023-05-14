Tesla відкличе понад 1,1 мільйона автомобілів у Китаї

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Компанія Tesla відкличе понад 1,1 млн автомобілів у Китаї з 29 травня через проблеми з програмним забезпеченням.

Про це повідомляє Xinhua, посилаючись на Державне управління з регулювання ринку КНР.

Головною причиною відкликання стала відсутність в автомобілях можливості вибору стратегії рекуперативного гальмування, а також е передбачено достатніх попереджень, якщо водії тривалий час натискають на педаль акселератора. У заяві департаменту додається, що такі збої можуть збільшити ризик зіткнення.

Під відкликання підпадають частини імпортованих автомобілів Model S, Model X і Model 3, а також Model 3 і Model Y, вироблених в Китаї в період з 12 січня 2019 року по 24 квітня 2023 року, згідно із заявою.

Компанія планує внести корективи або додати функції сповіщень до відкликаних транспортних засобів, щоб зменшити ризик.

Нагадаємо:

Компанія Tesla, яка випускає електромобілі, заявила, що відкликає 3470 автомобілів Model Y 2022-2023 років випуску в США через те, що болти, які кріплять рами спинок сидінь другого ряду, можливо, були ненадійно затягнуті.