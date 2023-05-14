Голова кримінального відомства РФ пропонує націоналізувати ключові сектори економіки

ОЛЕКСАНДР БАСТРИКІН getty images

Голова федерального агентства з боротьби зі злочинністю РФ Олександр Бастрикін запропонував повернути ключові сектори економіки у державну власність, щоб підтримати війну в Україні.

Про це пише Reuters.

Наразі РФ вже володіє активами, які захопила або придбала зі значними знижками, компаній, що покинули країну після 24 лютого.

За словами Бастрикіна, націоналізація основних секторів економіки перш за все спрямована на посилення економічної безпеки в умовах війни.

Агентство зазначає, що заяви про націоналізацію є незвичними для Бастрикіна, який підпорядковується безпосередньо військовому злочинцю Путіну.

Російська економіка та державна скарбниця значною мірою залежать від видобутку нафти, газу та металів.

Газпром, найбільший виробник природного газу в Росії, вже контролюється державою. Однак найбільша нафтова компанія "Роснефть"формально не перебуває під державним контролем, але її очолює Ігор Сєчін, давній союзник глави РФ.

Нагадаємо:

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками квітня перевищив план на 2023 рік - бюджет був виконаний з дефіцитом до 3,424 трильйона рублів, збільшившись у квітні відразу на 1,024 трильйона.

Економічна правда.