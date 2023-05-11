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На 13 пунктах пропуску зникла жива черга вантажівок: перетинають кордон виключно через єЧерга

Четвер, 11 травня 2023, 13:41 - Олексій Павлиш

Станом на ранок 11 травня на 13 із 16 прикордонних пунктах пропуску зникла жива черга вантажівок, вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою.

Про це повідомляє Укртрансбезпеки.

"Об 11:15 в міжнародному пункті пропуску "Устилуг - Зосин" (порожні вантажівки) розпочався рух вантажівок виключно за записом в електронній черзі перетину кордону (єЧерга)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наразі за єЧергою рухаються вантажівки в 13 МАПП:

  • "Ягодин – Дорогуськ"
  • "Нижанковичі – Мальховіце" (порожні вантажівки)
  • "Порубне – Сірет"
  • "Мамалига – Крива"
  • "Чоп (Тиса) – Захонь"
  • "Дякове – Халмеу"
  • "Могилів-Подільський – Отач"
  • "Рені – Джурджулєшти"
  • "Старокозаче – Тудора"
  • "Виноградівка – Вулканешти"
  • "Ужгород – Вишнє Нємецьке"
  • "Шегині – Медика"
  • "Устилуг – Зосин"(порожні вантажівки).

При цьому прогнозований час початку руху вантажівок виключно за записом в єЧерзі на інших МАПП:

  • "Краківець – Корчова" (старт руху по єЧерзі: 12 травня, 06:00);
  • "Орлівка – Ісакча" (старт руху по єЧерзі: 11 травня, 22:30);
  • "Рава-Руська – Хребенне" (старт руху по єЧерзі: 13 травня, 10:00).

Нагадаємо:

З понеділка, 8 травня, розпочався запис в електронну чергу на нових пунктах пропуску (єЧерга).

Економічна правда

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