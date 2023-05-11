На 13 пунктах пропуску зникла жива черга вантажівок: перетинають кордон виключно через єЧерга
Четвер, 11 травня 2023, 13:41 -
Станом на ранок 11 травня на 13 із 16 прикордонних пунктах пропуску зникла жива черга вантажівок, вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою.
Про це повідомляє Укртрансбезпеки.
"Об 11:15 в міжнародному пункті пропуску "Устилуг - Зосин" (порожні вантажівки) розпочався рух вантажівок виключно за записом в електронній черзі перетину кордону (єЧерга)", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, наразі за єЧергою рухаються вантажівки в 13 МАПП:
- "Ягодин – Дорогуськ"
- "Нижанковичі – Мальховіце" (порожні вантажівки)
- "Порубне – Сірет"
- "Мамалига – Крива"
- "Чоп (Тиса) – Захонь"
- "Дякове – Халмеу"
- "Могилів-Подільський – Отач"
- "Рені – Джурджулєшти"
- "Старокозаче – Тудора"
- "Виноградівка – Вулканешти"
- "Ужгород – Вишнє Нємецьке"
- "Шегині – Медика"
- "Устилуг – Зосин"(порожні вантажівки).
При цьому прогнозований час початку руху вантажівок виключно за записом в єЧерзі на інших МАПП:
- "Краківець – Корчова" (старт руху по єЧерзі: 12 травня, 06:00);
- "Орлівка – Ісакча" (старт руху по єЧерзі: 11 травня, 22:30);
- "Рава-Руська – Хребенне" (старт руху по єЧерзі: 13 травня, 10:00).
Нагадаємо:
З понеділка, 8 травня, розпочався запис в електронну чергу на нових пунктах пропуску (єЧерга).
Економічна правда