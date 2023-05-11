"Точка неповернення": фінський енергоконцерн Fortum спише російські активи на 1,7 мільярда євро

Фінський енергоконцерн Fortum оголосив про рішення повністю списати свої російські активи і деконсолідувати їх у звітності.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"Як компанія Fortum повідомила 26 квітня, російська влада змінила генерального директора російської дочірньої компанії ПАТ "Фортум" і захопила контроль над активами Fortum на підставі указу президента (№ 302 від 25 квітня 2023 року).

Дії Росії означають точку неповернення для Fortum, а фактична втрата контролю над ПАТ "Фортум" запускає повну деконсолідацію та списання російських активів компанії", - йдеться у позиції енергоконцерну.

"25 квітня стало черговою точкою ескалації російської війни в Україні та проти Європи через енергетику. Ми послідовно шукали вихід з російського ринку з весни минулого року і безуспішно намагалися отримати дозвіл на продаж активів як російським, так і міжнародним покупцям. Виправдання захоплення наших активів необхідністю захисту енергетичної безпеки Росії є лише прикриттям", - наголосив президент і головний виконавчий директор компанії Маркус Раурамо.

У другому кварталі Fortum зафіксував збитки від списання в розмірі 1,7 млрд євро і курсові різниці, пов'язані з деконсолідацією, в розмірі 1,9 млрд євро

"Після втрати контролю російський сегмент буде деконсолідований, а російські активи будуть повністю списані у фінансовій звітності Fortum за другий квартал 2023 року.

Fortum зафіксує збиток від списання в розмірі приблизно 1,7 мільярда євро, що дорівнює залишковій балансовій вартості, що негативно вплине на власний капітал групи. Збиток від списання частково підлягатиме оподаткуванню.

На кінець березня 2023 року загальний капітал Fortum становив 9,8 млрд євро, а на кінець 2022 року капітал материнської компанії становив 12,2 млрд євро", - йдеться у звіті.

"Наші загальні інвестиції в Росії становлять приблизно 6 млрд євро, враховуючи початкову покупку акцій та інвестиції в Росії. Інвестиції значною мірою фінансуються за рахунок грошових потоків, що генеруються в Росії.

З 2008 року російський сегмент згенерував понад 4 мільярди євро EBITDA. В результаті, чистий грошовий збиток, що включає інвестиції в придбання російських операцій, отримані дивіденди та чисте фінансування, становить приблизно 2 млрд євро", - додав Маркус Раурамо.

"У другому кварталі ми назавжди закриваємо наші бухгалтерські книги щодо діяльності в Росії. Незважаючи на значні збитки, які ми зафіксуємо, наше фінансове становище залишається стійким. Росія не є частиною нашого майбутнього з весни 2022 року, і наш вихід жодним чином не ставить під загрозу успішну реалізацію нашої нової стратегії", - резюмував він.

Нагадаємо:

Росія забрала у фінської Fortum Oyj та німецької Uniper SE контроль над їхніми компаніями в країні – це перший подібний крок Кремля.

Економічна правда