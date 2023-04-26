РФ забрала у двох західних енергогігантів контроль над російськими "дочками"

Росія забрала у фінської Fortum Oyj та німецької Uniper SE контроль над їхніми компаніями в країні – це перший подібний крок Кремля.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на указ президента РФ Владіміра Путіна.

Указ дозволяє уряду запровадити "тимчасовий" державний контроль над активами компаній або фізичних осіб з "недружніх" держав, тобто США та інші країни, що запровадили проти РФ санкції.

Федеральне агентство з управління державним майном, яке управлятиме відчуженими активами, заявило, що це не вплине на право власності на них.

Єдиними активами, зазначеними наразі в додатку, є 83,7% акцій Uniper у ПАТ "Уніпро" та 98,2% акцій Fortum у місцевому ПАТ "Фортум". Обидві компанії намагалися продати свої частки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але були заблоковані російським урядом.

Акції Fortum впали на 3% в перші хвилини торгів о 10:02 ранку в Гельсінкі.

Росія погрожувала відчуженням активів іноземних компаній ще торік – після того, як Німеччина взяла під контроль "дочку" "Газпрому", яку згодом націоналізувала. Уряд канцлера Олафа Шольца також наклав арешт на нафтопереробні активи, які частково належать підсанкційній "Роснєфті".

Указ вводить тимчасове зовнішнє управління на індивідуальній основі, а перелік активів може бути розширений у разі необхідності. Повернути компаніям контроль можливо лише указом президента РФ.

Компанія Fortum заявила, що не має офіційного підтвердження цього кроку Росії або його можливих наслідків для активів, і надасть коментар, коли матиме більше інформації. Fortum – один з найбільших іноземних інвесторів в російську електроенергетику, який володіє сімома ТЕС на Уралі і в Західному Сибіру, а також найбільшим в країні портфелем вітрових і сонячних електростанцій. У травні 2022 року компанія оголосила про намір виставити активи на продаж.

Раніше Uniper зафіксувала збиток у розмірі 4,4 млрд євро від свого російського підрозділу і заявила, що більше не контролює діяльність своєї "дочки". Компанія також намагалася продати свою "дочку" і в лютому заявила, що знайшла російського покупця, але угода застрягла.





