У Стамбулі розпочалася зустріч щодо продовження "зернової ініціативи"

У середу у Стамбулі розпочалася зустріч між Туреччиною, Росією, Україною та ООН щодо продовження "зернової ініціативи", з якої РФ погрожує вийти після 18 травня.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на заяву міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акара.

"Сьогодні в Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН", – повідомив Акар. "Ми продовжуємо наші переговори, щоб гарантувати, що ця робота не зупиниться і що стабільність буде збережена".

Турецький міністр нагадав, що наразі вже 30 млн тонн зерна було проекспортовано в рамках роботи "зернового коридору".

Нагадуємо:

Залишки українського зерна, призначеного на експорт, становлять 12 млн тонн. Зважаючи на блокаду на експорт з боку деяких європейських країн та нестабільність роботи "зернового коридору", Україна може не встигнути вивезти цю продукцію до нового врожаю.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков у березні повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Росія ж пригрозила вийти з угоди через 60 днів – 18 травня.