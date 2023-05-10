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В "Укрпошті" розглядають можливість підвищення тарифів на доставку посилок

Середа, 10 травня 2023, 15:12 - Економічна правда

Укрпошта планує влітку 2023 року переглянути свою тарифну політику у зв'язку з подорожчанням палива та перевезень.

Про це в етері телемарафону заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

При цьому в "Укрпошті" обіцяють, що нові тарифи залишаться доступними для українців.

За словами Смілянського, тарифи потрібно переглянути у зв'язку з подорожчанням палива та перевезень.

Однак у травні-червні клієнти ще зможуть користуватися послугами "Укрпошти" за старими цінами.

"До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими найдоступнішими тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення", - резюмував Смілянський.

Нагадаємо:

Укрпошта торік зазнала фактичний збиток у розмірі 1,26 мільярда гривень, однак отримала чистий дохід від реалізації товарів та послуг у сумі 10,3 мільярда гривень.

Економічна правда

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