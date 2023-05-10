"Нафтогаз" не будуватиме у Львові ТЕЦ на біопаливі, ідею якої запропонував ексголова

НАК "Нафтогаз України" відмовився від реалізації будівництва першої у Львові потужної ТЕЦ на біопаливі вартістю 1 млрд грн, проєкт був розпочатий за ініціативи ексголови компанії Юрія Вітренка.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Інтерфакс-Україна.

"На превеликий жаль, ми не знайшли підтримки з боку "Нафтогазу" в реалізації цього проєкту, тому наразі цей процес призупинено. Всю свою енергію ми спрямовуємо, зокрема, на будівництво заводу з переробки відходів", - розповів Садовий.

Він додав, що з міського бюджету на проєкт будівництва ТЕЦ гроші не виділяли.

"Це була ініціатива колишнього глави "Нафтогазу" (Юрія Вітренка - ЕП), але сьогодні керівництво компанії має іншу думку щодо таких проєктів в Україні", - пояснив очільник Львова.

Нагадуємо:

У жовтні стало відомо, що НАК "Нафтогаз" планує побудувати у Львові та Житомир ТЕЦ, що працюватимуть на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF), загальна потужність яких складатиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної.

У планах компанії було побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної.