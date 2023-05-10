В Україні знову зріс тіньовий ринок цигарок

Частка тіньового ринку цигарок в Україні знову зросла і у лютому цього року становила 20,2%, передусім через збільшення частки підробленої продукції до 7,9%.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Kantar, йдеться у статті ЕП.

За даними Kantar, у лютому 2023 року частка тіньового ринку цигарок становила 20,2%. Для порівняння, в середньому за минулий рік частка становила 19,9%, а у 2021 році – 16,9%. Водночас такий лютневий показник не є рекордним, адже у серпні торік частка зросла до 21,9%.

Більшість незаконних цигарок маркують позначкою duty-free, а першість у їхньому виробництві залишається за Винниківською тютюновою фабрикою.

Аби боротися з незаконним обігом цигарок, у стінах Верховної Ради розглядають декілька варіантів.

Перший полягає у забороні роботи магазинів duty-free на автомобільних пунктах пропуску. На цій пропозиції, зокрема, наполягає Державна митна служба.

Друга пропозиція менш радикальна: заборонити торгівлю підакцизною продукцією в магазинах безмитної торгівлі, проте дозволити продавати там інші товари.

Третій шлях, який обговорюється, пропонує дозволити продавати підакцизні товари в магазинах duty-free, проте обкладати їх усіма податками та митом. Іншими словами – продавати в duty-free звичайні цигарки.

Останні дві пропозиції означали б заборону на виробництво безакцизних цигарок в Україні. Це могло б спростити боротьбу з їх продажем у неналежних місцях.

Читайте більше у статті: Питання на 20 мільярдів. Рада хоче обмежити роботу duty-free, щоб побороти тіньовий ринок тютюну