Прем'єр анонсував початок виплати коштів на відновлення житла через "Дію"

Кабмін розпочинає тестування програми "єВідновлення", за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок - сервіс працюватиме в "Дії" з 10 травня.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 21 квітня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сервіс працюватиме в Дії. Вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку.

Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю", - заявив Шмигаль.

За його словами, віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокомунікують усі необхідні деталі програми.

Економічна правда