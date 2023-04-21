Прем'єр анонсував початок виплати коштів на відновлення житла через "Дію"
Кабмін розпочинає тестування програми "єВідновлення", за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок - сервіс працюватиме в "Дії" з 10 травня.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 21 квітня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
"Сервіс працюватиме в Дії. Вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку.
Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю", - заявив Шмигаль.
За його словами, віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокомунікують усі необхідні деталі програми.
Економічна правда