Італія переглядає угоду з продажу НПЗ "Лукойла" 

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Італійські чиновники переглядають угоду з продажу найбільшого в країні нафтопереробного заводу, який належить російському "Лукойл", після того, як уряд США в приватному порядку висловив занепокоєння з приводу продажу об'єкта фонду на Кіпрі.

Про це повідомляє Financial Time.

Попередньо очікувалось, що угода буде завершена до 31 березня, коли у січні цього ж року російський "Лукойл" погодився продати свій сицилійський НПЗ ISAB компанії GOI Energy, новоствореній філії кіпрської групи прямих інвестицій Argus.

Однак для закриття угоди вартістю 1,5 млрд євро італійські чиновники взяли додатковий час на розгляд важливих деталей. Він знадобився, оскільки уряд США неофіційно звернувся до Риму з проханням підтвердити відсутність російської участі в GOI Energy.

До угоди з продажу сицилійського НПЗ також залучений сировинний трейдер Trafigura. Trafigura надаватиме оборотний капітал та сиру нафту для заводу, а також реалізовуватиме вироблені нафтопродукти на ринку.

"Trafigura підтвердила, що керівники компанії, в тому числі співголова відділу торгівлі нафтою Бен Лакок, зустрічалися з італійськими чиновниками цього тижня, щоб "відповісти на їхні запитання", але сказала, що зустріч була "позитивною" і що процес просувається вперед", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що GOI Energy очолює генеральний директор Михайло Бобров, який раніше очолював діяльність Trafigura в Ізраїлі.

Як повідомляє видання, двоє людей, поінформованих про переговори, сказали, що італійські чиновники все ще занепокоєні деякими аспектами транзакції. А один з високопоставлених італійських енергетичних чиновників сказав, що його турбує те, що "група невідомих інвесторів, які керують новоствореною компанією з Кіпру, може придбати актив, який Рим вважає стратегічним".

"Нафтопереробний завод ISAB є одним з найбільших промислових об'єктів у Західній Європі. Він може переробляти 320 000 барелів нафти на день, що становить приблизно п'яту частину нафтопереробних потужностей Італії.

Минулого року після вторгнення Росії в Україну Рим не став націоналізувати завод, але передав його під тимчасову опіку, надавши право вето на будь-яку угоду з його продажу, яка може поставити під загрозу його роботу або робочі місця", – зазначає видання.

Нагадаємо:

Найбільший у РФ приватний нафтодобувач "Лукойл" продає нафтопереробний завод "ISAB" на Сицилії групі G.O.I. ENERGY, угоду планується закрити до кінця березня цього року.