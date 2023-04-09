Підрозділ Binance в США шукає новий банк для готівки своїх клієнтів

Американський підрозділ криптовалютної біржі Binance намагається знайти банк для обслуговування грошових коштів своїх клієнтів після банкрутства Signature Bank.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше все депозити відправлялися в Signature Bank, або в Silvergate Capital Corp, які вважалися дружніми до криптовалют. Однак після їхнього банкрутства біржа поспішає знайти нового банківського партнера.

Наразі Binance використовує щонайменше одного посередника для зберігання коштів. Також видання додає, що оскільки гроші зберігаються у третьої сторони, це може уповільнити відправку і переміщення коштів.

Компанія марно намагалася налагодити відносини з Cross River Bank і Customers Bancorp, але банки відмовляються через побоювання щодо регуляторних ризиків.

За словами представника підрозділу Binance в США, компанія працюємо з багатьма американськими банківськими та платіжними провайдерами і продовжуємо залучати нових партнерів, одночасно модернізуючи наші внутрішні системи, щоб створити більш стабільну фіатну платформу і запропонувати додаткові послуги.

Нагадаємо:

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на найбільшу в світі криптовалютну біржу Binance та її генерального директора Чанпенг Чжао через порушення американського законодавства.

Американський регулятор закривають Signature Bank, великого кредитора в криптоіндустрії, в спробі стримати поширення банківської кризи.