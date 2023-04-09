Україна та США готують спільну програму співпраці з декарбонізації енергетики

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Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо розвитку та декарбонізації українського енергосектору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, енергетичні відомства двох країн працюють над новою програмою програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектору України.

Також програма передбачатиме співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

За словами заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова, "Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії, щоб в майбутньому поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу.

"З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною", - наголосив Ярослав Демченков.

Нагадаємо:

Уповноважений президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко анонсували пілотний проєкт, в рамках якого планують будувати малі модульні ядерні реактори (ММР).