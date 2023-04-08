Умови МВФ: Україна має провести реформу корпоративного управління держкомпаній

Серед критеріїв програми фінансування МВФ для України – реформа корпоративного управління держпідприємств, зокрема, влада має провести реформу корпоративного управління "ОГТСУ".

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Згідно з програмою МВФ, українська влада взяла на себе зобов'язання здійснити наступні кроки щодо реформи корпоративного управління "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ"):

Передати всі корпоративні права (частки) "ОГТСУ" від "Магістральних газопроводів України" ("МГУ") Міністерству енергетики та прийняти нову редакцію статуту "ОГТСУ", який був розроблений та погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства до кінця червня 2023 року ( структурний маяк ); Обрати та призначити наглядову раду "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року; Після цього призначити нового керівника "ОГТСУ" і врешті-решт ліквідувати "МГУ".

Крім цього, передбачено, що влада повинна відновити регулярну звітність держпідприємств.

Так, Міністерство фінансів планує поступово відновити всі вимоги до звітності держпідприємств (крім тих, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій), що стане важливим внеском в оцінку фіскальних ризиків, зокрема, при підготовці середньострокового бюджетного планування.

Також передбачено, що НБУ проведе детальну діагностику банків до кінця грудня 2023 року.

Крім цього, влада взяла на себе зобов'язання посилити корпоративне управління держпідприємств. До жовтня 2023 року має бути ухвалений законопроєкт, який приведе систему корпоративного управління держпідприємств у відповідність до Керівних принципів OECP (законопроєкт № 5593-д), зокрема шляхом посилення підзвітності та розширення повноважень наглядових рад, щоб вони мали остаточні повноваження призначати та звільняти керівників підприємств.

Читайте детальніше у дайджесті: МВФ знову реформує корпоративне управління держкомпаній, "МГУ" розкриває інформацію: підсумки тижня для ДП

Економічна правда