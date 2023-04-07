Енергосистема зберігає профіцит потужності

В енергосистемі України зберігається надлишок потужності, всі потреби споживачів по країні забезпечені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Наразі генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Днем раніше в енергосистемі зберігався профіцит, але через негоду у двох областях відбулися аварійні відключення світла.

Крім того, триває відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. - у Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадуємо:

Дефіцит енергосистеми відсутній ще з середини лютого. Відтоді відключень світла для споживачів у регіонах по всій Україні не застосовувалося.

Від початку тижня Україна також припинила імпорт електроенергії.

Завдяки профіциту потужності в енергосистемі Україна могла би отримати близько 500 млн грн від експорту електроенергії, проте такий експорт досі зупинено





