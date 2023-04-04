Україна хоче побудувати ще одну лінію електропередач з ЄС

Україна наразі обговорює будівництво ще однієї лінії електропередач, яка з’єднає Рівненську АЕС з польським Хелмом.

Про це президент "Енергоатома" Петро Котін розповів у коментарі Укрінформу.

За його словами, лінія з РАЕС є однією з найпотужніших станцій в Україні і має 4 енергоблоки генеруючою потужністю 2835 МВт.

"Оскільки вона знаходиться на північному заході України, там реально побудувати лінію з ЄС. Знайшовся інвестор - це польська компанія ORLEN, яка запропонувала будівництво такої лінії на деяких умовах", – заявив Котін.

Але, зауважив він, зараз будівництво розглядається на рівні пропозиції та протоколу про наміри, тому тривають перемовини на цю тему. Питання обговорюється за участю Міністерства енергетики, "Енергоатома", та "Укренерго".

Такий проєкт дозволить Україні збільшити пропускну спроможність ліній до ЄС, зазначив Котін.

"На сьогодні є дуже багато проєктів, які спрямовані на те, щоб збільшити кількість цих інтерконекторів між Україною і ЄС. Один з них - лінія між Хмельницькою АЕС і польським містом Жешув , яка 30 років не працювала", – додав Котін.

Нагадуємо:

Енергоатом заявив, що після виконання оператором Укренерго своїх зобов’язань, лінію електропередач між Україною та Польщею, яка не працювала з 1991 року, можна буде знову запустити навесні.