Україна та Польща навесні можуть відновити лінію, яка з’єднає енергосистеми

Енергоатом заявив, що після виконання оператором Укренерго своїх зобов’язань, лінію електропередач між Україною та Польщею, яка не працювала з 1991 року, можна буде знову запустити.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Повітряна лінія електропередач через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми. Вона працювала ще за СРСР, але після розпаду була виведена з експлуатації та з 1991 року не працювала.

Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи Енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним.

"Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні", – кажуть в Енергоатомі.

Як зазначив очільник компанії Петро Котін, запуск лінії електропередач зміцнить зв'язок України з європейською енергосистемою, а в перспективі дозволить України експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС.

Нагадуємо:

Торік повідомлялося, що національна енергетична компанія "Укренерго" та польський оператор системи передачі PSE S.A почали відновлювати міждержавну лінію електропередач між Україною та Польщею.

Введення відновного інтерконектора в роботу на початку 2023 року може збільшити фізичні можливості для експорту української електроенергії до Польщі ще майже на 1 000 МВт, тобто вп’ятеро.