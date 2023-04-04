До переліку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб – НАЗК

До переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесли 24 тисячі осіб.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова НАЗК Олександр Новіков, пише "Укрінформ".

"Будь-яка іноземна компанія, яка продовжує працювати у РФ, спонсорує убивства українців. Національне агентство з питань запобігання корупції з перших днів війни на пропозицію Міністерства закордонних справ ідентифікує причетних до російської війни.

Ми створили найбільшу у світі базу причетних до війни. Це 24 тисячі осіб. В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб", - розповів Новіков.

За словами голови НАЗК, окремою частиною цього проєкту є міжнародний реєстр спонсорів війни, до якого вносяться міжнародні компанії, які досі працюють у Росії.

Він автоматично індексується спеціальною базою даних, тому будь-який банк або закордонне відомство побачить що та чи інша компанія підсвічуються позначкою як та, яка веде не соціально відповідальний бізнес, а фінансує війну, додав Новіков.

"57% споживачів у світі дотримуються стандартів споживання продукції та послуг у соціально відповідальних компаній. Тобто, насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні", - резюмував він.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло російську Gavary Group в список санкційних цілей: компанія входить до топ-10 постачальників полімерної продукції в РФ і працює на російський воєнно-промисловий комплекс (ВПК).

Економічна правда