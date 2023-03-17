НАЗК внесло Gavary Group в список санкційних цілей: працює на російський ВПК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло російську Gavary Group в список санкційних цілей: компанія входить до топ-10 постачальників полімерної продукції в РФ і працює на російський воєнно-промисловий комплекс (ВПК).

Про це йдеться у заяві НАЗК.

Також компанія продовжує постачати свої товари у низку європейських країн.

"Gavary Group виробляє широкий спектр продукції із полімерів: від килимків для авто до кабельно-провідникового покриття та віброізоляційних матеріалів для залізничних шляхів.

Зокрема, до 24 лютого 2022 року партнерами Gavary були російські залізниці та Московського метрополітену. В 2016 році компанію відзначили на федеральному рівні за істотний внесок в процес імпортозаміщення в РФ", - йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія працює на російський воєнно-промисловий комплекс.

Донедавна Gavary Group публічно заявляла, що постачає свою продукцію підсанкційному концерну "Калашников", що є виробником бойової автоматичної та снайперської зброї, а також керованих артилерійських снарядів. Полімери EVA від Gavary також використовують у виробництві спецвзуття, бронежилетів і шоломів для російських солдатів, наголошують в НАЗК.

Підкреслюється, що Gavary Group відкрито підтримує війну Росії проти України та передає російським солдатам теплі устілки та взуття з EVA полімерів власного виробництва. Каремати бренду Gavary мільйонними партіями продаються та їдуть на фронт.

"Водночас, компанія продовжує постачати свій товар і на європейський ринок: зокрема, в Німеччину, Польщу, країни Балтії та Швейцарію. Для цього вона використовує широку мережу дочірніх компаній як на території РФ, так і на теренах держав-членів ЄС. У Латвії вихідцям з Росії належить підставна компанія Softteh LLC.

Так само Gavary Group продовжує співпрацювати з іноземними постачальниками сировини. Від початку повномасштабного вторгнення компанія імпортувала сировини на понад $9 млн. Серед основних постачальників зустрічаються німецькі, американські, французькі, бельгійські та іспанські компанії", - додають в НАЗК.

Наразі НАЗК запустило санкційний процес проти Gavary Group - дані про компанію передані на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики.

Економічна правда