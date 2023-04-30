Країни G7 виступають за прийняття законів для регулювання ШІ

Міністри цифрових технологій країни "Великої сімки" G7 погодилися в необхідності прийняття відповідних законів для регулювання штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що відповідне регулювання повинно також "зберігати відкрите і сприятливе середовище" для розвитку технологій ШІ та ґрунтуватися на демократичних цінностях.

Хоча міністри визнали, що політичні інструменти для досягнення спільного бачення і мети надійного ШІ можуть відрізнятися в різних країнах G7, угода встановлює орієнтир для того, як провідні країни керують ШІ в умовах занепокоєння щодо конфіденційності та ризиків для безпеки.

"Ми плануємо скликати майбутні дискусії G7 щодо генеративного ШІ, які можуть включати такі теми, як управління, захист прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, сприяння прозорості, боротьба з дезінформацією", включаючи маніпулювання інформацією з боку іноземних сил, - йдеться в заяві міністрів.

За словами міністра цифрових технологій Японії Таро Коно, крім проблем інтелектуальної власності, країни G7 визнали ризики для безпеки, оскільки ШІ може продукувати фейкові новини та руйнівні рішення для суспільства, якщо дані, на яких він базується, є фальшивими.

Японія, яка цього року головує в G7, тим часом зайняла поступливу позицію щодо розробників ШІ, пообіцявши підтримку державному та промисловому впровадженню ШІ.

Вона сподівається, що G7 домовиться про гнучке або гнучке управління, а не про превентивне, всеохоплююче регулювання технології ШІ.

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