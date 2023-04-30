Кабмін затвердив норму відрахування дивідендів для держкомпаній

Кабмін затвердив нормативні значення для розрахунку дивідендів держпідприємств за 2022 рік.

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Так, більшість держкомпаній мають спрямувати 50% свого чистого прибутку за 2022 рік на виплату дивідендів, за умови спрямування 30% чистого прибутку на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.

Аналітики з посиланням на офіційні дані та попередні дані ЗМІ зазначають, що за результатами 2022 року більшість великих держпідприємств, ймовірно, будуть збитковими.

Зокрема, прогнозується, що наступні держпідприємства зазнають збитків у такому розмірі (скоріше за все, більшість наведених нижче показників є неаудійованими):

"Укрпошта" – 1,3 млрд грн (перевірено аудитором);

"Укрзалізниця" – 10,8 млрд грн;

"Енергоатом" – 3,3 млрд грн;

"Адміністрація морських портів України" ( "АМПУ" ) – 0,5 млрд грн;

Аналітики не знайшли даних по міжнародному аеропорту "Бориспіль", але, скоріше за все, він також буде збитковим, оскільки фактично не працює з 24 лютого 2022 року.

За даними ЗМІ, наступні держпідприємства мають показати прибуток такому розмірі (скоріше за все, наведені нижче показники є неаудійованими):

"Більшість держпідприємств зазнали значних збитків через російське вторгнення в Україну.

Виходячи з наведених вище прогнозів, скоріше за все, у сукупності загальна сума дивідендів, сплачених найбільшими держпідприємствами до держбюджету, буде незначною", - йдеться у дайлдесті.

Також, Кабмін затвердив індивідуальні нормативні значення для розрахунку розміру дивідендів для наступних держпідприємств:

"ПриватБанк" має спрямувати на дивіденди 80% чистого прибутку за 2022 рік.

"Ощадбанк" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік.

"Нафтогаз" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік, а решту прибутку – на закупівлю природного газу українського видобутку.

"Укргідроенерго" має cпрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку (за умови спрямування 50% прибутку на відновлення пошкоджених активів).

"Українська фінансова житлова" корпорація – 30% чистого прибутку (за умови спрямування 50% прибутку на доступне іпотечне кредитування).

"Українське Дунайське пароплавство" – 30%чистого прибутку (з урахуванням 50% на оновлення флоту).

"Украгролізинг" – 80% чистого прибутку.

"Укрбуд" – 95% чистого прибутку.

Читайте детальніше у дайджесті: Скільки дивідендів заплатять та скільки можуть втратити держкомпанії, зміни у наглядових радах Укрпошти й Ощадбанку

Економічна правда