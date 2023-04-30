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Кабмін затвердив норму відрахування дивідендів для держкомпаній

Неділя, 30 квітня 2023, 12:30 - Економічна правда

Кабмін затвердив нормативні значення для розрахунку дивідендів держпідприємств за 2022 рік.

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Так, більшість держкомпаній мають спрямувати 50% свого чистого прибутку за 2022 рік на виплату дивідендів, за умови спрямування 30% чистого прибутку на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.

Аналітики з посиланням на офіційні дані та попередні дані ЗМІ зазначають, що за результатами 2022 року більшість великих держпідприємств, ймовірно, будуть збитковими.

Зокрема, прогнозується, що наступні держпідприємства зазнають збитків у такому розмірі (скоріше за все, більшість наведених нижче показників є неаудійованими):

  • "Укрпошта" 1,3 млрд грн (перевірено аудитором);
  • "Укрзалізниця" 10,8 млрд грн;
  • "Енергоатом" 3,3 млрд грн;
  • "Адміністрація морських портів України" ("АМПУ") 0,5 млрд грн;
  • Аналітики не знайшли даних по міжнародному аеропорту "Бориспіль", але, скоріше за все, він також буде збитковим, оскільки фактично не працює з 24 лютого 2022 року.

За даними ЗМІ, наступні держпідприємства мають показати прибуток такому розмірі (скоріше за все, наведені нижче показники є неаудійованими):

"Більшість держпідприємств зазнали значних збитків через російське вторгнення в Україну.

Виходячи з наведених вище прогнозів, скоріше за все, у сукупності загальна сума дивідендів, сплачених найбільшими держпідприємствами до держбюджету, буде незначною", - йдеться у дайлдесті.

Також, Кабмін затвердив індивідуальні нормативні значення для розрахунку розміру дивідендів для наступних держпідприємств:

  • "ПриватБанк" має спрямувати на дивіденди 80% чистого прибутку за 2022 рік.
  • "Ощадбанк" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік.
  • "Нафтогаз" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік, а решту прибутку на закупівлю природного газу українського видобутку.
  • "Укргідроенерго" має cпрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку (за умови спрямування 50% прибутку на відновлення пошкоджених активів).
  • "Українська фінансова житлова" корпорація 30% чистого прибутку (за умови спрямування 50% прибутку на доступне іпотечне кредитування).
  • "Українське Дунайське пароплавство" 30%чистого прибутку (з урахуванням 50% на оновлення флоту).
  • "Украгролізинг" 80% чистого прибутку.
  • "Укрбуд" 95% чистого прибутку.

Читайте детальніше у дайджесті: Скільки дивідендів заплатять та скільки можуть втратити держкомпанії, зміни у наглядових радах Укрпошти й Ощадбанку

Економічна правда

Кабмін держпідприємства фінанси бюджет
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