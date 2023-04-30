Кабмін затвердив норму відрахування дивідендів для держкомпаній
Кабмін затвердив нормативні значення для розрахунку дивідендів держпідприємств за 2022 рік.
Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.
Так, більшість держкомпаній мають спрямувати 50% свого чистого прибутку за 2022 рік на виплату дивідендів, за умови спрямування 30% чистого прибутку на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.
Аналітики з посиланням на офіційні дані та попередні дані ЗМІ зазначають, що за результатами 2022 року більшість великих держпідприємств, ймовірно, будуть збитковими.
Зокрема, прогнозується, що наступні держпідприємства зазнають збитків у такому розмірі (скоріше за все, більшість наведених нижче показників є неаудійованими):
- "Укрпошта" – 1,3 млрд грн (перевірено аудитором);
- "Укрзалізниця" – 10,8 млрд грн;
- "Енергоатом" – 3,3 млрд грн;
- "Адміністрація морських портів України" ("АМПУ") – 0,5 млрд грн;
- Аналітики не знайшли даних по міжнародному аеропорту "Бориспіль", але, скоріше за все, він також буде збитковим, оскільки фактично не працює з 24 лютого 2022 року.
За даними ЗМІ, наступні держпідприємства мають показати прибуток такому розмірі (скоріше за все, наведені нижче показники є неаудійованими):
- "Укргідроенерго" – 11,8 млрд грн;
- "Укренерго" – 2,7 млрд грн.
"Більшість держпідприємств зазнали значних збитків через російське вторгнення в Україну.
Виходячи з наведених вище прогнозів, скоріше за все, у сукупності загальна сума дивідендів, сплачених найбільшими держпідприємствами до держбюджету, буде незначною", - йдеться у дайлдесті.
Також, Кабмін затвердив індивідуальні нормативні значення для розрахунку розміру дивідендів для наступних держпідприємств:
- "ПриватБанк" має спрямувати на дивіденди 80% чистого прибутку за 2022 рік.
- "Ощадбанк" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік.
- "Нафтогаз" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік, а решту прибутку – на закупівлю природного газу українського видобутку.
- "Укргідроенерго" має cпрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку (за умови спрямування 50% прибутку на відновлення пошкоджених активів).
- "Українська фінансова житлова" корпорація – 30% чистого прибутку (за умови спрямування 50% прибутку на доступне іпотечне кредитування).
- "Українське Дунайське пароплавство" – 30%чистого прибутку (з урахуванням 50% на оновлення флоту).
- "Украгролізинг" – 80% чистого прибутку.
- "Укрбуд" – 95% чистого прибутку.
Читайте детальніше у дайджесті: Скільки дивідендів заплатять та скільки можуть втратити держкомпанії, зміни у наглядових радах Укрпошти й Ощадбанку
Економічна правда