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Приватбанк торік отримав понад 30 мільярдів чистого прибутку: скільки піде в бюджет 

П'ятниця, 28 квітня 2023, 18:42

Державний Приватбанк за підсумками 2022 року отримав чистий прибуток у розмірі 30,2 мільярда гривень - на 14% менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Уряд відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність" прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", – йдеться в повідомленні.

Цим розпорядженням затверджено річний звіт Приватбанку, розподіл чистого прибутку за 2022 рік, розмір річних дивідендів та винагороду членів Наглядової ради банку.

Згідно з повідомленням Мінфіну, чистий річний прибуток фінустанови становить 30,198 млрд грн, розмір річних дивідендів, які будуть спрямовані до держбюджету – 24,16 млрд грн.

Як повідомлялось раніше, у 2021 році річний прибуток Приватбанку становив 35 млрд грн.

Нагадуємо:

Українські банки торік отримали 24,7 мільярда гривень прибутків, 95% з яких припало на фінустанови в топ-10.

Економічна правда

Приватбанк
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