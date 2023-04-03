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S&P підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці до максимально можливого в умовах війни

Понеділок, 3 квітня 2023, 18:50 - Анастасія Жарикова

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило рейтинг АТ "Укрзалізниця" до максимально можливого рівня в умовах воєнного часу – ССС+.

Про це повідомила пресслужба компанії. 

У S&P пояснили, що підвищенню рейтингу сприяло нещодавнє завершення реструктуризації боргу в розмірі 894,9 млн дол. 

"Завдяки цій угоді та іншим проєктам з міжнародними партнерами було усунуто тиск на ліквідність компанії, а її договірні виплати заборгованості у 2023-2024 роках скоротиться більш ніж на 90%", – додали в УЗ.

Агентство  відзначило успішне репрофілювання з ЄБРР для потреб ліквідності кредитної лінії на суму 150 млн євро та списання боргів російських банків.

"Агентством присвоєно рейтинг Укрзалізниці на рівні суверену, що є максимально можливим результатом у поточних умовах воєнного часу", – резюмували в УЗ.

Нагадуємо:

У грудні АТ "Укрзалізниця" успішно завершило процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму 895 млн доларів.

Укрзалізниця S&P
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Економічна правда
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