Від продажу військових облігацій з початку війни залучили 395 мільярдів

З початку великої війни до кінця березня Нацбанк розмістив ОВДП на аукціонах на 395 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Упродовж цього періоду Кабінет Міністрів залучив від розміщення на аукціонах: 263,17 млрд грн, 2,71 млрд дол та 1,06 млрд євро.

А також спрямував на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами: 261,57 млрд грн, 3,54 млрд дол та 662,6 млн євро.

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ станом на 1 квітня 2023 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщуються на аукціонах. Найбільший обсяг військових ОВДП, які розміщуються на вукціонах, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У березні він становив:

20,8 млрд грн або 27,0% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 березня – 23,2 млрд або 22,3%);

690,5 млн дол або 37,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол (на 1 березня – 542,7 млн дол, або 40,3%);

49,3 млн євро або 8,4 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 березня – 101,0 млн євро або 17,2%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 6,55 млрд грн та 13,3 млн дол.

1 березня відбулося погашення військових облігацій на загальну суму 27,07 млрд грн.

Нагадуємо:

Національний банк України очікує отримати 81,7 млрд грн купонних платежів за військовими облігаціями, придбаними у Міністерства фінансів у 2022 році у разі, якщо облікова ставка залишатиметься на рівні 25%.

Національний банк України у березні отримав перший купонний платіж за військовими облігаціями, які придбав у Міністерства фінансів для покриття бюджетного дефіциту емісійною гривнею.