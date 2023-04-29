Німецькі слідчі обшукали стадіон та штаб-квартиру ФК "Баварія" у справі Усманова 

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Німецькі слідчі федерального управління поліції провели кілька обшуків на стадіоні та у штаб-квартирі футбольного клубу "Баварія" Мюнхен через справу про відмивання 500 млн євро проти російського олігарха Алішера Усманова.

Про це повідомляє BILD.

Усманова підозрюють у відмиванні грошей, які, імовірно, було отримано незаконним шляхом у період з 2017 по 2022 рік. За версією слідства, підозрюваний у Європі уникав сплати податків - сума, про яку йдеться, перевищує 500 млн євро.

"Алішера Усманова і мюнхенську "Баварію" пов'язує те, що російський мільярдер добре знайомий з почесним президентом футбольного клубу Улі Хьонессом. Вони познайомилися на озері Тегернзее недалеко від Мюнхена - там Усманов любив відпочивати аж до 2022 року. У минулому бізнесмена кілька разів бачили на трибунах мюнхенського стадіону: він відвідував головні матчі "Баварії" за VIP-квитками", – йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо чи були вилучені якісь докази під час обшуків. Також у слідчих органах запевнили видання, що не ведуть розслідування з приводу штрафів щодо "Баварії".

Представники Алішера Усманова називають звинувачення у відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків "необґрунтованими".

Нагадаємо:

У ході розслідування щодо підозрюваного у відмиванні грошей російським олігархом Алішером Усмановим німецькі правоохоронці обшукали відділення банку UBS у Франкфурті та Мюнхені.

Німецька поліція проводить обшук у баварському маєтку одного з найбагатших російських олігархів Алішера Усманова.