Кабмін залучить додаткові кошти на гранти "єРобота" для бізнесу

Держава вже виплатила підприємцям за програмою грантів "єРобота" 2,4 мільярди гривень та додатково залучить кошти для підтримки бізнесів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Залучаємо ще 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою "єРобота". Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду", – написав він.

Кошти будуть спрямовані, зокрема, на ранти бізнесу, які працюють в галузі переробки.

"Це відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни", – додав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що від старту програми "єРобота" держава вже виплатила понад 4 тис грантів на суму 2,4 млрд грн і найбільше з них — саме на розвиток переробних підприємств.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Кабмін передбачив у 2023 році на програму мікрогрантів "Власна справа" 1,8 млрд грн - це дозволить видати українцям понад 7000 мікрогрантів на започаткування та розвиток бізнесу.

Економічна правда