Найбільший у світі суверенний фонд закликає до регулювання штучного інтелекту

Очільник Норвезького суверенного фонду Ніколай Танґен закликає уряди прискоритися я з регулюванням штучного інтелекту.

Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.

Норвезький суверенний фонд є найбільшим у світі, він управляє капіталом у 1,4 трлн дол та володіє близько 1,5% акцій всіх компаній, акції яких котируються на біржі.

Виконавчий директор фонду Танґен заявив, що вважає недостатнім регулювання сектору штучного інтелекту, і що він вбачає за потрібне прийняти нові правила, які регулюють використання ШІ:

"Ми вважаємо, що органи влади та уряди повинні регулювати. Ми поки що не бачимо, щоб регулювання з'явилося".

Фонд є великим інвестором у такі технологічні компанії, як Apple, Alphabet, Nvidia та Microsoft, які прагнуть використовувати ШІ для трансформації свого бізнесу.

За словами Танґена, у серпні фонд оприлюднить набір стандартів, які він хоче бачити у компаній, що використовують ШІ. Це дозволить включити їх в стандарти інвестування фонду, які фактично є еталонними для сталих інвестицій в Європі.

Наразі уряди в усьому світі намагаються вирішити, чи варто регулювати ШІ, і якщо так, то як саме. ЄС розробляє, як вважається, найжорсткіші на сьогоднішній день правила.

Також Танґен розповів, як фонд використовує ШІ у своїй діяльності. Наприклад, він використовує моделі штучного інтелекту, щоб передбачити, коли протягом дня, місяця або кварталу слід розмістити капітал.

"Таким чином, ви можете зменшити кількість угод, і в цьому також є величезна економія", – сказав він, додавши, що це не означає повний автопілот: "Ми стежимо за процесами. Це не те, що ми віддаємо фонд в руки роботів і кажемо: "Побачимося пізніше".