Відбудова: місцеве самоврядування планує проєкти у Бахмуті та Чорнобаївці

Місцеві службовці розробили проєкти із розмінування Бахмута та вирішення проблеми із сміттям у Чорнобаївці.

Про це йдеться у пресрелізі Міжнародного республіканського інституту.

Зазначається, що начальниця відділу територіального розвитку Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Ірина Гоцуленко працює з місцевими та міжнародними організаціями щодо безпечних та ефективних підходів до проєктів із розмінування території.

"Варшава – це місто, яке дуже швидко відбудувалося. Одна із причин – активна місцева громада. Наші жителі готові повертатися у місто, як тільки відійдуть російські війська, та допомагати відбудовувати його і реалізувати соціальні проєкти", – розповідає авторка проєкту.

За приблизними оцінками, розмінування одного квадратного кілометра постраждалої від бойових дій території коштує приблизно 3 млн доларів.

Чорнобаївка після перебування російських військ переповнена залишками сміття. Громада села не може дати раду цьому сміттю, тому рішенням може стати будівництво станції cортування сміття. Такий проєкт розробила службовиця Чорнобаївської селищної ради Зорє Ганієва. Він передбачає створення станції сортування та компостування твердих побутових відходів.

"Те, що ми зможемо перекомпостувати, використаємо на потреби громади. Наприклад, уламки будівельного матеріалу переробимо на щебінь і використаємо його для доріжок. А решту продамо і отримаємо кошти для інвестицій в громаду", – пояснює авторка проєкту.

Згідно із планом проєкту, передбачається, що будівництво сортувальної станції окупиться через 10-12 років. Долучити до нього також планують сусідні громади Херсонської області.

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Економічна правда