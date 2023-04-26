Підготовка до зими: електростанції розпочали ремонтну кампанію

Електростанції розпочали щорічну ремонтну кампанію, обов’язкову для підготовки до зимового періоду.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У ремонт вже вивели декілька енергоблоків, але випуск електроенергії компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії (сонячна генерація, вітрогенерація тощо).

Електроенергії в країні достатньо для покриття споживання, наголошуґ оператор. Водопілля досі триває: гідроелектростанції продовжують працювати не лише для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

Крім того, ремонтні бригади Укренерго працюють на всіх постраждалих від російських обстрілів об’єктах високовольтної мережі. Для відновлення рівня надійності, який був до масованих обстрілів, досі необхідно багато ресурсу та часу.