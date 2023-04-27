Уламки Starship пошкодили приватні будинки та довкілля: у США проведуть розслідування

Уряд США призупинив польоти ракет Starship компанії SpaceX після заяв про те, що перший запуск ракети пошкодив уламками будинки та місця проживання тварин, яким загрожує зникнення.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX.

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило SpaceX проводити будь-які подальші запуски, доки воно не завершить "розслідування нещасного випадку" тестового запуску Starship 20 квітня.

Невдалий політ масивної ракети почався з пробивання кратера в бетоні під стартовим майданчиком і закінчився, коли ракета вибухнула в повітрі приблизно через 4 хвилини.

"FAA контролюватиме розслідування аварії випробувальної місії Starship/Super Heavy", — написали представники FAA.

Пил і сміття від випробування посипалися на жителів міста Порт-Ізабель (штату Техас), яке розташоване приблизно за 10 км від стартового майданчика та на пляж Бока-Чіка, які є місцем гніздування зникаючих тварин, зокрема птахів і морських черепах.

Директор відділення захисту навколишнього середовища Sierra Club Дейв Кортез розповів, що жителі Порт-Ізабель повідомляли про розбиті вікна на своїх підприємствах і схожі на попіл частки, що вкривають їхні будинки та школи.

Стартова площадка SpaceX також зазнала значних пошкоджень, включаючи обвуглений, скручений метал і розбитий бетон. Сила двигунів ракети пробила дірку в стартовому майданчику та утворила кратер під ним.

Розслідування аварії FAA є стандартною практикою, коли ракети збиваються зі шляху. Воно має зробити висновок, що Starship не впливає на громадську безпеку, перш ніж він відбудеться новий запуск ракети.

Оскільки сміття поширилося набагато далі, ніж очікувалося, "план реагування на аномалії" FAA також набув чинності, а це означає, що SpaceX має виконати додаткові "екологічні заходи", перш ніж повторно подати заявку на отримання ліцензії на запуск.

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Нагадуємо:

Експериментальна ракета Starship, розроблена компанією SpaceX, через чотири хвилини після запуску вибухнула над Мексиканською затокою.