В Україні офіційно зареєструвалися понад 4 тисячі волонтерів

Від початку року реєстр волонтерів Державної податкової служби продовжує стрімко зростати, і на 19 квітня включав 4,3 тисячі осіб.

Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної политики Ольга Василевська-Смаглюк.

На 19 квітня у Податковій зареєструвалися 4,3 тисячі осіб як волонтери, причому у 2023 році реєстр продовжує швидко розширюватися.

Так, від початку року до реєстру волонтерів включено 1,6 тисячі осіб. Це – 37 % від загальної кількості.

Як раніше повідомлялося, у реєстрі волонтерів Державної податкової служби у 2022 році зареєструвались 2383 українців, що у понад восьмеро більше, ніж за весь час його існування.

Реєстр волонтерів антитерористичної операції створено ще у 2014 році, проте до повномасштабного вторгнення у ньому було лише 320 осіб.

Реєстрація в Податковій дозволяє волонтерам не потрапити під оподаткування донатів, адже без неї ДПС може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору на донати. Крім того, внесення в реєстр волонтерів упереджує ризик потрапити під фінмоніторинг та зазнати блокування банківських рахунків через підозрілість операцій по картках;

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Нагадуємо:

Юридично, донати на ЗСУ також є "іншими доходами громадян", а відтак підлягають декларуванню та оподаткуванню: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Декларування доходів відбувається за підсумками року у наступному за звітним році. Тобто, у 2023 році триває кампанія з декларування доходів за 2022 рік. Декларацію потрібно подати до 1 травня 2023 року, а до 1 серпня сплатити податки із задекларованих в ній доходів.

Єдиний легальний спосіб збирати донати на свій особистий рахунок та не сплачувати з них податків – зареєструватися у державному Реєстрі волонтерів.