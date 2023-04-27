ОПЕК звинуватив Міжнародне енергоагентство у розпалюванні нестабільності на ринку нафти

Генсекретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) звинуватив Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у розпалюванні нестабільності на енергетичних ринках.

Про це повідомляє Financial Times.

Генеральний секретар ОПЕК Хайтам аль-Гаїс звинуватив МЕА у перекладанні відповідальності. Заява сталася після попередження агентства, що несподіване скорочення видобутку, оголошене раніше нафтовим картелем, може призвести до загострення інфляції.

Аль-Гаїс також розкритикував МЕА за перешкоджання інвестиціям у нові нафтогазові проекти.

"Якщо щось і призведе до майбутньої волатильності, то це неодноразові заклики МЕА припинити інвестувати в нафту", - заявив він.

В ОПЕК заявляють, що скорочення видобутку ОПЕК "не спрямоване на ціни на нафту", а зосереджене "виключно на ринкових основах і забезпеченні життєво важливих інвестицій в нафтову промисловість".

Нагадуємо:

У МЕА застерігають, що ситуація на нафтовому ринку може ускладнитися в найближчі місяці, оскільки скорочення видобутку з боку ОПЕК+ призведе до зростання цін на нафту.

Саудівська Аравія та ряд інших країн, які входять до ОПЕК+, 2 квітня оголосили про подальше скорочення видобутку нафти приблизно на 1,16 млн барелів на добу





