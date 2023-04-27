Попри зростання економіки, прибутки промвиробництва в Китаї впали на 21%

Прибутки у промисловому виробництві в Китаї впали на 21% у першому кварталі року, що свідчить про повільне відновлення промисловості в країні попри загальне зростання економіки за цей же період.

Про це повідомляє Financial Times.

Так, прибутки промвиробництва у країні впали на 21%. Йдеться про прибуток, що виникає у секторах промисловості, комерційної та виробничої діяльності підприємств.

При цьому саме промислове виробництво зросло на 3%.

Дані про прибутки свідчать про незначні зміни порівняно з першими двома місяцями року, коли прибутки у сфері промисловості впали на 23% у річному обчисленні.

Промислова активність у Китаї покращилася порівняно з іншими показниками в останні місяці після того, як уряд скасував суворі пандемічні наприкінці минулого року. ВВП країни зріс на 4,5% в першому кварталі.

Наразі ринки пильно спостерігають за відновленням економічної активності в Китаї, адже нарощування виробництва в країні може спричинити значний додатковий тиск на ціни, передусім на енергетичних ринках таких як нафта.

З іншого боку відкриття Китаю на міжнародному ринку допоможе світовій економіці підтримувати попит, а повернення китайської промисловості сприятиме зниженню інфляції через більшу пропозицію товарів.

Нагадуємо:

Економіка Китаю, посічена борговою кризою, локдаунами та крахом ринку нерухомості, хоч і завершила 2022 рік зростанням, але воно було одним з найнижчих з 1970-х років.





