Попри зростання економіки, прибутки промвиробництва в Китаї впали на 21%
Прибутки у промисловому виробництві в Китаї впали на 21% у першому кварталі року, що свідчить про повільне відновлення промисловості в країні попри загальне зростання економіки за цей же період.
Про це повідомляє Financial Times.
Так, прибутки промвиробництва у країні впали на 21%. Йдеться про прибуток, що виникає у секторах промисловості, комерційної та виробничої діяльності підприємств.
При цьому саме промислове виробництво зросло на 3%.
Дані про прибутки свідчать про незначні зміни порівняно з першими двома місяцями року, коли прибутки у сфері промисловості впали на 23% у річному обчисленні.
Промислова активність у Китаї покращилася порівняно з іншими показниками в останні місяці після того, як уряд скасував суворі пандемічні наприкінці минулого року. ВВП країни зріс на 4,5% в першому кварталі.
Наразі ринки пильно спостерігають за відновленням економічної активності в Китаї, адже нарощування виробництва в країні може спричинити значний додатковий тиск на ціни, передусім на енергетичних ринках таких як нафта.
З іншого боку відкриття Китаю на міжнародному ринку допоможе світовій економіці підтримувати попит, а повернення китайської промисловості сприятиме зниженню інфляції через більшу пропозицію товарів.
Нагадуємо:
Економіка Китаю, посічена борговою кризою, локдаунами та крахом ринку нерухомості, хоч і завершила 2022 рік зростанням, але воно було одним з найнижчих з 1970-х років.